ذهبية واحدة.. فضيتان وبرونزيتان في دورة صربيا

المنتخب الوطني للملاكمة:

افتك الملاكمون الخمسة للمنتخب الوطني الجزائري، المشاركون في الدورة الدولية غولدن غلوف، التي اختتمت السبت بمدينة فوجفودينا (صربيا)، خمس ميداليات، منها ذهبية واحدة أحرزتها إيمان خليف، في فئة أقل من 63 كلغ.

ونالت ابنة مدينة تيارت (22 سنة) عن جدارة اللقب في فئتها واختيرت “أحسن ملاكمة في الدورة”، بحسب الاتحادية الجزائرية للملاكمة. وعادت الميداليتان الفضيتان إلى فتيحة منصوري وإشراق منصوري، تواليا في فئتي أقل من 48 كلغ وأقل من 66 كلغ، بينما كانت البرونزيتان من نصيب لويزة بركان ورميساء بوعلام، تواليا في أقل من 48 كلغ وأقل من 50 كلغ.

وشارك الوفد الجزائري في هذا الموعد- بقيادة عبد الهاني كنزي ومحمد شعوة- من أجل تحضير قادم المنافسات الدولية، على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، وكذلك البطولة العالمية للفئة. وقبل المشاركة في الدورة الدولية غولدن غلوف، خاض المنتخب الوطني العديد من التربصات التحضيرية بالجزائر وبالخارج مثل بلغاريا والمركب الرياضي للحماية المدينة بالدار البيضاء (الجزائر). وأكدت الهيئة الفدرالية أنها تضع كل الإمكانيات تحت تصرف الرياضيين الجزائريين من أجل تمكينهم من التحضير الجيد من أجل الرفع من حظوظهم بهدف تسجيل نتائج إيجابية خلال قادم الاستحقاقات.