ذهبية وفضية للجزائر في الألعاب العالمية للفنون القتالية

أحرزت المصارعة الجزائرية لويزة أبو ريش الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية للرياضات القتالية، السعودية 2023.

وتغلبت أبو ريش (كوميتي أقل من 55 كغ)، في المنازلة النهائية التي جرت أمسية الجمعة على منافستها بيلا ساماسييفا من كازاخستان.

ومن جهتها نالت المصارعة سيليا ويكان (كوميتي أقل من 50 كغ) الميدالية الفضية، في النهائي، الذي جمعها بالمصارعة الكولومبية كرديناص باكازار.

وتشارك الجزائر في الدورة بثلاث مصارعات، سيليا ويكان ولويزة أبوريش وخديجة غلام.