ذهبيتان جديدتان للجزائر في الألعاب العربية للدراجات

رفع المنتخب الوطني رصيده من الذهب في البطولة العربية للدراجات المقامة بالسعودية، إلى أربع ميداليات،

ونالت نسرين حويلي بالميدالية الذهبية في السباق ضد الساعة فردي سيدات الذي جرى على طول 31 كلم لحساب اليوم الثالث من البطولة العربية، وفي نفس السباق نالت خديجة أراوي الميدالية البرونزية.

كما توجت نسرين بوصبع بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة فردي أواسط إناث الذي جرى على مسافة 13,5 كلم.

ورفع المنتخب الوطني للدراجات رصيده إلى أربع ميداليات ذهبية، بعد ذهبيتي عناصر المنتخب الوطني للكبريات والوسطيات سباق ضد الساعة، حسب الفرق.

كما نال المنتخب الوطني قبل اليوم الثالث من المنافسة، فضية بفضل فريق الأشبال ذكور في سباق ضد الساعة، حسب فرق، وبرونزيتين بفضل منتخبي الأواسط والنخبة- رجال في سباق ضد الساعة – فرق.