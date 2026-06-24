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رياضة

ذهبيتان جديدتان للجزائر في البطولة العربية لألعاب القوى

عمر سلامي
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ذهبيتان جديدتان للجزائر في البطولة العربية لألعاب القوى

عزز العداءان الجزائريان أيوب بن ناجعة ويعقوب عبد المطلب، حصيلة الجزائر بميداليتين ذهبيتين جديدتين في البطولة العربية لأقل من 23 سنة .

وفاز أيوب بن ناجعة ويعقوب عبد المطلب، بمسابقتي الوثب الثلاثي ورمي القرص على التوالي، بملعب الإسماعيلية بمصر.

وارتفع الرصيد المؤقت للمنتخب الجزائري إلى خمس ميداليات، منها أربع ذهبيات وميدالية برونزية واحدة.

ويشارك في هذه النسخة الثالثة من البطولة العربية لأقل من 23 سنة 14 بلدا هي الجزائر، الكويت، اليمن، البحرين، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، تونس، لبنان، العراق، ليبيا، جيبوتي، المغرب ومصر البلد المنظم.

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