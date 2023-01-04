“ذي بست أور نوثينغ”.. قبعات نجوم كرة القدم التي رفعت شاب تونسي إلى العالمية

حقق شاب تونسي شهرة واسعة في مجال تصميم قبعات تحمل إسم ” الأفضل أو لا شيء”، وهي القبعات التي ارتداها ميسي وبن زيمة ونيمار وغيرهم من النجوم.

ويعمل زياد بن أحمد، وهو شاب تونسي في الثالثة والثلاثين من العمر مصمما للأزياء والبدلات والقبعات الرياضية، ويتخذ من باريس مقرا له.

وأطلق زياد بن أحمد اسم “الأفضل أو لا شيء” ذي بست أور نثينغ على الماركة الخاصة بمنتجاته، مؤكدا أن ذلك الاسم كان مستوحى من عزيمته الكبيرة في أن يحول حلما بسيطا إلى مشروع رائد.

وصمم بن أحمد 100 قبعة رياضية، ومن ثمة تولى بيعها لأصدقائه في تونس بعد أن أطلق إسم “ذي بست أور نثينغ” على تلك المنتجات لتبدأ رحلته نحو النجاح وبلوغ العالمية.

ونالت القبعات الخاصة بتلك الماركة رواجا كبيرا في أوساط الرياضيين، حيث دخلت غرف ملابس باريس سان جرمان الفرنسي من خلال ميسي و كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، ثم جاء الدور على كريم بن زيمة، وغيره من نجوم المنتخبات العالمية الكبرى في كرة القدم”.

وتملك ماركة “ذي بست أور نيثينغ” في الوقت الراهن أكثر من 28 محلا خاصا في عدد من دول العالم مثل فرنسا وتركيا وإنجلترا وقطر والإمارات العربية وإيطاليا، أما المصنع فيوجد في تركيا.

وقال الشباب التونسي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” بأنه عاش الكثير من الصعوبات المالية في مستهل مسيرته، حيث كان في حسابه ما يناهز 1200 يورو .

وأضاف أنه استطاع بفضل علاقاته المميزة بالرياضيين ولاعبي الدوري الفرنسي أن يحول ماركة “الأفضل أو لا شيء” إلى واحدة من الماركات التي اكتسحت الأسواق في ظرف سنوات قليلة.