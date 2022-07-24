رأس السنة الهجرية الجديدة السبت المقبل

وفق الحساب الفلكي لجمعية البوزجاني:

تحتفل الأمة الإسلامية السبت المقبل، الموافق لـ30 جويلية الجاري، بأول محرم عيد رأس السنة الهجرية الجديدة 1444، وذلك وفقا لحسابات فلكية دقيقة، حسب ما أفادت به الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني بالمدية.

وأشار رئيس الجمعية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، جمال فهيس، من خلال آخر بيان له، أن بداية الشهر فلكيا تُحدد عند حدوث الاقتران الفلكي الجيومركزي، بين الشمس والقمر بحول الله، هذا الخميس 29 ذي الحجة 1443 الموافق لـ28جويليية 2022، وهو نفس اليوم المخصص لتحري هلال محرم لهذا العام في بلادنا وجل الدول العربية والإسلامية.

وتتمة لما جاء في البيان، فإن يوم الجمعة 29 جويلية الجاري، سيكون تتمة الـ30 لشهر ذي الحجة، ليكون السبت 30 جويلية، غرة محرم فلكيا بحول الله لعام 1444 بالنسبة للدول التي تعتمد الحساب الفلكي، مطلقا مثل تركيا ودول البلقان فضلا عن تلك الدول التي تعتمد الرصد الفلكي، والله أعلم.