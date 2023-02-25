رأس خنزير مقطوعة أمام مقرّ نادي “مهدي ليريس”

عثر مسؤولو نادي سامبدوريا الإيطالي، السبت، على رأس خنزير مقطوعة أمام مقرّ الفريق الكروي.

ومعلوم أن فريق سامبدوريا الإيطالي يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري مهدي ليريس.

ووضع مجهولون أمام رأس الخنزير لافتة صغيرة كتبوا عليها: “المرّة القادمة ستكون رؤوسكم”، في إشارة إلى مسؤولي نادي سامبدوريا.

وفتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا، فور إبلاغها بِهذه الحادثة من قبل إدارة نادي سامبدوريا. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، السبت.

وقالت إدارة فريق سامبدوريا إن التهديد مُوجّه إلى الرئيس السّابق للنادي ماسيمو فيريرو (استقال من منصبه عام 2021)، ونائب الرئيس الحالي أنطونيو رومي. ووصفت الحادثة بِأنّها “ترهيب خطير”.

وكان مجهولون قد أطلقوا النّار على مقرّ هذا النادي في شهر جانفي الماضي.

ويحتلّ فريق سامبدوريا الرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة في بطولة إيطاليا، بينما ودّع سباق الكأس المحلّية من الدور ثمن النهائي.