-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رأس خنزير مقطوعة أمام مقرّ نادي “مهدي ليريس”

علي بهلولي
  • 567
  • 0
رأس خنزير مقطوعة أمام مقرّ نادي “مهدي ليريس”
ح.م
نادي سامبدوريا الإيطالي.

عثر مسؤولو نادي سامبدوريا الإيطالي، السبت، على رأس خنزير مقطوعة أمام مقرّ الفريق الكروي.

ومعلوم أن فريق سامبدوريا الإيطالي يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري مهدي ليريس.

ووضع مجهولون أمام رأس الخنزير لافتة صغيرة كتبوا عليها: “المرّة القادمة ستكون رؤوسكم”، في إشارة إلى مسؤولي نادي سامبدوريا.

وفتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا، فور إبلاغها بِهذه الحادثة من قبل إدارة نادي سامبدوريا. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، السبت.

وقالت إدارة فريق سامبدوريا إن التهديد مُوجّه إلى الرئيس السّابق للنادي ماسيمو فيريرو (استقال من منصبه عام 2021)، ونائب الرئيس الحالي أنطونيو رومي. ووصفت الحادثة بِأنّها “ترهيب خطير”.

وكان مجهولون قد أطلقوا النّار على مقرّ هذا النادي في شهر جانفي الماضي.

ويحتلّ فريق سامبدوريا الرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة في بطولة إيطاليا، بينما ودّع سباق الكأس المحلّية من الدور ثمن النهائي.

مقالات ذات صلة
بند وزنه من ذهب استفاد منه البايرن في صفقة ليفاندوفيسكي

بند وزنه من ذهب استفاد منه البايرن في صفقة ليفاندوفيسكي

غربال في مهمة إفريقية جديدة

غربال في مهمة إفريقية جديدة

بن زية يُهدر ركلة جزاء ويُقصى

بن زية يُهدر ركلة جزاء ويُقصى

دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

“لم نجلب رونالدو لِأنّنا نُريد لاعبا وليس نجما في مواقع التواصل”!

“لم نجلب رونالدو لِأنّنا نُريد لاعبا وليس نجما في مواقع التواصل”!

سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!

سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد