رؤساء الأندية يطالبون بتعديل متوازن لرزنامة نهاية الموسم

من أجل "ضمان الأخلاقيات والحفاظ على نزاهة المنافسة"

طالب رؤساء الأندية الناشطة بالرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لكرة القدم، ببرمجة متوازنة للرزنامة الخاصة بآخر ست جولات من البطولة، وذلك من أجل “ضمان الأخلاقيات والحفاظ على نزاهة المنافسة”، بحسب ما جاء في بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وبالنسبة لبرمجة المباريات المؤجلة لنهاية الموسم، “طلب رؤساء الأندية تعديل رزنامة نهاية البطولة لضمان الأخلاقيات والحفاظ على نزاهة المنافسة، وعدم التسامح مع أخطاء التحكيم، وتجنب حالات ووقائع المباريات الأخيرة”، وفق بيان الهيئة الفدرالية.

وعقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اجتماعا مع رؤساء أندية النخبة، الخميس، بمقر الهيئة الفيدرالية بدالي براهيم، الذي يدخل في إطار الاجتماعات الدورية للتنسيق والتشاور مع الفاعلين في كرة القدم الوطنية.

كما طالب رؤساء الأندية “بتقييم صارم لأداء التحكيم لتشجيع الحكام المتميزين وإعادة النظر في تصنيف الحكام الأضعف”، أفاد المصدر ذاته.

واستغل رئيس الاتحادية فرصة الاجتماع “لتهنئة الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجزائر، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، وأشاد بالمبادرات المميزة لرؤساء أندية مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني، التي ساهمت في نجاح نصف نهائي كأس الجزائر وعززت قيم الرياضة”.

واختتم بيان الفاف: “بالإشادة التي لقيها هذا السلوك المسؤول من جميع الحاضرين، بالإضافة إلى البيان الذي دعا إلى المصالحة بين جماهير الناديين العريقين في الكرة الجزائرية”.

وفي ختام الجولة الـ24 من بطولة المحترف الأول “موبيليس”، التي لعبت مبارياتها نهاية الأسبوع الفارط، تتصدر مولودية الجزائر جدول الترتيب العام برصيد 56 نقطة، بفارق 13 خطوة عن صاحب الوصافة، شباب قسنطينة (43 نقطة).