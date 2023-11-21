رؤساء المجموعات البرلمانية يسلمون “مذكرة احتجاج” للسفيرة الأمريكية بالجزائر

سلم رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين، “مذكرة احتجاج” ومطالب ممضاة باسم المجموعات الستة دعما للقضية الفلسطينية.

ونشر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، منشور أرفقه بصورة مع السفيرة الأمريكية لدى الجزائر.

وتندرج هذه الخطوة حسب بوطبيق “مواصلةً لجهود المجموعات البرلمانية دعما للقضية الفلسطينية، وتعزيزا للموقفين الشعبي والرسمي الجزائري المساند لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحقيق التحرير الشامل لكل فلسطين”.

كما أكد رئيس المجموعة البرلمانية ذاته أن “برنامج الزيارات لا يزال متواصلا مع سفراء الدول الأخرى بهدف الضغط والاحتجاج على دعم بعضها للكيان الصهيوني وتخاذل البعض الآخر عن نصرة المظلومين في فلسطين”.