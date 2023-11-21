-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رؤساء المجموعات البرلمانية يسلمون “مذكرة احتجاج” للسفيرة الأمريكية بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 227
  • 0
رؤساء المجموعات البرلمانية يسلمون “مذكرة احتجاج” للسفيرة الأمريكية بالجزائر
رؤساء المجموعات البرلمانية مع السفيرة الأمريكية بالجزائر

سلم رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين، “مذكرة احتجاج” ومطالب ممضاة باسم المجموعات الستة دعما للقضية الفلسطينية. 

ونشر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، منشور أرفقه بصورة مع السفيرة الأمريكية لدى الجزائر.

وتندرج هذه الخطوة حسب بوطبيق “مواصلةً لجهود المجموعات البرلمانية دعما للقضية الفلسطينية، وتعزيزا للموقفين الشعبي والرسمي الجزائري المساند لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحقيق التحرير الشامل لكل فلسطين”.

كما أكد رئيس المجموعة البرلمانية ذاته أن “برنامج الزيارات لا يزال متواصلا مع سفراء الدول الأخرى بهدف الضغط والاحتجاج على دعم بعضها للكيان الصهيوني وتخاذل البعض الآخر عن نصرة المظلومين في فلسطين”.

مقالات ذات صلة
رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التركي غدا

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التركي غدا

هزة أرضية تضرب ولاية خنشلة

هزة أرضية تضرب ولاية خنشلة

رغبة سويدية في دفع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

رغبة سويدية في دفع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

وزراء سينزلون إلى البرلمان ليلا للردّ على النواب

وزراء سينزلون إلى البرلمان ليلا للردّ على النواب

التبادلات التقليدية بين الأساتذة لتسوية أزمة التحويلات

التبادلات التقليدية بين الأساتذة لتسوية أزمة التحويلات

الرئيس تبون يجنح إلى سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية

الرئيس تبون يجنح إلى سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد