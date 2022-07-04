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الجزائر

رؤساء دول في الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال

الشروق أونلاين
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رؤساء دول في الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال

حل رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، الإثنين، بالجزائر للمشاركة في الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لعيد الإستقلال.

واستقبل رئيس جمهورية النيجر بأرضية مطار هواري بومدين الدولي من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزير الإتصال محمد بوسليماني.

الرئيس محمود عباس في الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال 

كما حل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الاثنين، بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذرى الـ60 لعيد الاستقلال.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار هواري بومدين الدولي عدد من أعضاء الطاقم الحكومي يتقدمهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

رئيسة جمهورية أثيوبيا في الجزائر للمشاركة في احتفالات ستينية الاستقلال

وحلت رئيسة جمهورية أثيوبيا ساهلي وورك زودي، مساء الاثنين، بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لعيد الإستقلال

واستقبلت رئيسة أثيوبيا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزيرة البيئة سامية موالفي.

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