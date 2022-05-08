رؤية جديدة وديناميكية متسارعة تحسّبًا لستينيّة الاستقلال

وزارة المجاهدين على قدم وساق وفقا لتوجهات الرئيس تبون

تعمل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مؤخرا بديناميكية متسارعة وفق رؤية مبتكرة وروح واعدة، أساسها تفعيل طرق جديدة مبنية على الكفاءة، والتي واكبت من خلالها توجهات الجزائر الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية الذي أولى منذ توليه مقاليد الحكم نهاية سنة 2019 أهمية خاصة لمسألة التاريخ وقضايا الذاكرة التي يتقاسمها جميع بنات وأبناء الشعب الجزائري.

في هذا المجال، وانطلاقاً من الرؤية التي وضعها رئيس الجمهورية لملفات الذاكرة، وتعزيز التكفّل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، احتلّت الذاكرة الوطنية حيّزا كبيرا ونصيبا غير مسبوق من بين جملة المهام التي تقوم بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالنّظر للنّشاط في هذا الحقل الحسّاس والحيوي الذي حرص فيه القطاع سواء على صعيد ما لديه من هياكل ومؤسسات وإنجازات فنية، أو على صعيد ما يُساهم به من أعمال علمية وفكرية وتاريخية، أو على مستوى الالتزام بالـمَعالم والمحدّدات المرسومة والغايات الـمُستهدفة وهي حماية التراث التاريخي والثقافي للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، عبر مقاربات واستراتيجيات عملية لإحياء المناسبات والذكريات الوطنية وتخليد ذكريات الأحداث والرموز في كل ربوع الجمهورية، وفق أعمال ميدانية جديدة من حيث الشكل والمضمون، عبر إشراك الشباب التي ترى مسألة الذاكرة برؤية حديثة ومنهج متميّز، وبلغة جديدة تعتمد على التكنولوجيات والوسائط الاجتماعية.

كما أعلنت الوزارة عن الخطوط العريضة والأبعاد الجديدة لبرنامج الذكرى الستين لعيد الاستقلال والتي ستكون محطة متميّزة في الجزائر الجديدة، والتي ستشهد تظاهرات كبرى من بينها إنجاز أعمال وثائقية سمعية بصرية وطبع الكتاب التاريخي ورسائل طلبة الدكتوراه في التاريخ وإنجاز المعالم التذكارية وبرامج أخرى لم يتم الإفصاح عنها بعد، والتي سبق أن أشار وزير المجاهدين أنه سيعلن عنها في ندوة صحفية.

من جهة أخرى، الملاحظ في الآونة الأخيرة بالنسبة للقطاع، الزيارات الميدانية للمجاهدين، الرموز وأرامل الشهداء سواء على مستوى الوزير أو المديرين الولائيين، كان آخرها زيارة القائدين العقيدين يوسف الخطيب والطاهر الزبيري وكذا المجاهد روبرتو محمود معز الارجنتيني والمجاهد السعيد بوراوي، وحسب برنامج القطاع فإن هناك برنامجا لزيارات وتكريمات خاصة بالمجاهدين وأصدقاء الثورة الجزائرية تتزامن مع الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

ومواكبة لهذا الاستراتيجيات الجديدة في ميدان الذاكرة، والاستعداد للذكرى الستين التي أولتها الدولة أهمية خاصة، باشرت الوزارة مؤخرا مجموعة من الإصلاحات العميقة، على رأسها تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية، وتعزيز صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق وفق التوجهات الجديدة، وتحسين مستوى التأطير بالموارد البشرية المؤهلة، وتدعيم القطاع بإطارات شابة نزيهة وفق التوجّهات الجديدة والديناميكية المعتمدة في التسيير والتي تتطلّب الكفاءة والشفافية والجدية في التنفيذ وفق مقتضيات التّطور النوعي الذي يشهده القطاع.