-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئاسة الجمهورية تتحدّث عن منحة البطالة

الشروق أونلاين
  • 715
  • 0
رئاسة الجمهورية تتحدّث عن منحة البطالة

 نفت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، اليوم الأحد، عبر معرفاتها الرسمية، كل الأخبار المتداولة حول توجه الدولة نحو تغيير شروط الاستفادة في الحصول على منحة البطالة.

وقالت رئاسة الجمهورية “إن المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول، مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة، لا أساس لها من الصحة”، مضيفة بأن “هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة، تهدف إلى التلاعب والتضليل”، وعليه، يضيف ذات المصدر، بأن “رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم، الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة شبابنا، هو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة، التي تُتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء”.

مقالات ذات صلة
العيد ينعش سوق “الكوسميتيك” الجزائري

العيد ينعش سوق “الكوسميتيك” الجزائري

رجال ونساء الإعلام يرثُون “حورية”!

رجال ونساء الإعلام يرثُون “حورية”!

5 ملايين لتعويض الأعباء القانونية لإخلاء السكنات الوظيفية

5 ملايين لتعويض الأعباء القانونية لإخلاء السكنات الوظيفية

خسائر مادية فادحة بولايات جنوبية جراء سيول الأمطار

خسائر مادية فادحة بولايات جنوبية جراء سيول الأمطار

توظيف المستفيدين من منحة البطالة ضمن آلية عقود العمل المدعمة

توظيف المستفيدين من منحة البطالة ضمن آلية عقود العمل المدعمة

جزائريون يبكون فقدان لمة ذويهم عبر “السوشيال ميديا”

جزائريون يبكون فقدان لمة ذويهم عبر “السوشيال ميديا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد