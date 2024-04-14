رئاسة الجمهورية تتحدّث عن منحة البطالة

نفت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر، اليوم الأحد، عبر معرفاتها الرسمية، كل الأخبار المتداولة حول توجه الدولة نحو تغيير شروط الاستفادة في الحصول على منحة البطالة.

وقالت رئاسة الجمهورية “إن المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول، مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة، لا أساس لها من الصحة”، مضيفة بأن “هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة، تهدف إلى التلاعب والتضليل”، وعليه، يضيف ذات المصدر، بأن “رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم، الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة شبابنا، هو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة، التي تُتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء”.