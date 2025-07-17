رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، الخميس، تعازيها في وفاة الكاتب والإعلامي جمال الدين مرداسي.

وجاء في بيان للرئاسة “إثر انتقال الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي إلى جوار ربه، رحمة الله عليه، تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأصدق التعازي والمواساة إلى عائلته و إلى أسرته الثانية في المجالين الإعلامي والثقافي،حيث ترك أثرا مهنيا قيّمًا، وتقديرا على عطائه بين زملائه وأصدقائه… اللهم ارحمه واغفر له وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي، يوم الأربعاء، الصحفي والروائي والناقد السينمائي جمال الدين مرداسي، عن عمر يناهز 78 سنة، بالعاصمة الجزائرية، وفق ما أفاد به أقاربه.

الراحل من مواليد سنة 1947 بمدينة الحروش بولاية سكيكدة، ويُعد من أبرز الأقلام الصحفية في الجزائر، حيث عمل لسنوات طويلة في عدة صحف وطنية ناطقة بالفرنسية، على غرار “المجاهد”، “لوسوار دالجيري” و”الوطن”* تاركا بصمة واضحة في المشهد الإعلامي الوطني.

واشتهر مرداسي بشكل خاص بنقده السينمائي، حيث ساهم بمقالات وتحليلات فنية في عدد من المجلات المتخصصة والصحف، مركزًا على قضايا السينما في العالم العربي.

كما كتب سيناريو الفيلم السينمائي “الدخلاء” للمخرج محمد حازورلي، والذي يُعد من الأعمال المتميزة في السينما الجزائرية.

إلى جانب نشاطه الصحفي والنقدي، ترك الفقيد بصمته في الساحة الأدبية من خلال عدد من الإصدارات الروائية، ما جعله من الأسماء الثقافية البارزة التي جمعت بين الصحافة، النقد الفني، والإبداع الأدبي.