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رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي عبد القادر بن زرقة

الشروق أونلاين
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رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي عبد القادر بن زرقة
الأرشيف
الصحفي الراحل عبد القادر بن زرقة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، الأربعاء، تعازيها في وفاة عبد القادر بن زرقة صحفي في جريدة الخبر بمكتب وهران.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم عبد القادر بن زرقة صحفي بالمكتب الجهوي بوهران، لجريدة الخبر.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الخبر، وإلى الأسرة الإعلامية كافة.

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