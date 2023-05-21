رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي فنيدس بن بلة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، الأحد، تعازيها في وفاة الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة.

وجاء في بيان للرئاسة “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة، عن عمر ناهز 66 عاما”.

وأضاف “وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الشعب، وإلى الأسرة الإعلامية كافة”.

وانتقل، صباح الأحد، إلى رحمة الله الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما علم لدى أقاربه.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة عين النعجة بالجزائر العاصمة.