-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي فنيدس بن بلة

الشروق أونلاين
  • 508
  • 0
رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي فنيدس بن بلة
ح.م
الصحفي فنيدس بن بلة

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، الأحد، تعازيها في وفاة الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة.

وجاء في بيان للرئاسة “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة، عن عمر ناهز 66 عاما”.

وأضاف “وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الشعب، وإلى الأسرة الإعلامية كافة”.

وانتقل، صباح الأحد، إلى رحمة الله الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما علم لدى أقاربه.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة عين النعجة بالجزائر العاصمة.

مقالات ذات صلة
4 خطوات لاستفادة الأساتذة من حركة التحويلات

4 خطوات لاستفادة الأساتذة من حركة التحويلات

الوزير الأول: الجزائر تخصص 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث الطبيعية

الوزير الأول: الجزائر تخصص 225 مليون دولار سنويا لمواجهة الكوارث الطبيعية

مثلجات بالصراصير وحليب منتهي الصلاحية بمحلات رائجة بوهران

مثلجات بالصراصير وحليب منتهي الصلاحية بمحلات رائجة بوهران

حج 2023.. اجتماع بوزارة الشؤون الدينية لضبط الترتيبات

حج 2023.. اجتماع بوزارة الشؤون الدينية لضبط الترتيبات

تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح قوية عبر ولايات وسطى وشرقية

تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح قوية عبر ولايات وسطى وشرقية

جهود الجزائر العربية في قلب إعلان قمة جدة

جهود الجزائر العربية في قلب إعلان قمة جدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد