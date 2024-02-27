-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج كثيفة عبر 24 ولاية بداية من مساء الثلاثاء
الجزائر

رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش

الشروق أونلاين
  • 133
  • 0
رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 73 عاما.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب والصحفي بلقاسم رواش الذي عمل بعدة جرائد وطنية، وآخرها “لو جون انديبندان”.

وعلى إثر هذا المصاب الأليم، “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد والى الأسرة الاعلامية كافة مع التضرع الى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس

إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان

إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان

تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

 هذه شروط فتح مكاتب البريد خلال سهرات شهر رمضان

 هذه شروط فتح مكاتب البريد خلال سهرات شهر رمضان

“جامع الجزائر”.. تحفة معمارية وصرح ديني وحضاري

“جامع الجزائر”.. تحفة معمارية وصرح ديني وحضاري

مشروع ضخم لتطوير حقول الغاز في الجنوب الغربي

مشروع ضخم لتطوير حقول الغاز في الجنوب الغربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد