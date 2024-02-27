رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها في وفاة الكاتب والصحفي بلقاسم رواش، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 73 عاما.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب والصحفي بلقاسم رواش الذي عمل بعدة جرائد وطنية، وآخرها “لو جون انديبندان”.

وعلى إثر هذا المصاب الأليم، “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد والى الأسرة الاعلامية كافة مع التضرع الى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.