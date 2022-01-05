رئاسة الجمهورية تعلن عودة السفير الجزائري إلى باريس
أعلنت رئاسة الجمهورية عودة السفير الجزائري بفرنسا محمد عنتر داود، لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون استقبل، الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 06 جانفي 2022.
#هام#بيان
استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 06 جانفي 2022.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 5, 2022