رئاسة الجمهورية تعلن عودة السفير الجزائري إلى باريس

أعلنت رئاسة الجمهورية عودة السفير الجزائري بفرنسا محمد عنتر داود، لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون استقبل، الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 06 جانفي 2022.