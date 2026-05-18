رئاسة الجمهورية تفنّد شائعات متداولة بشأن إقالات وتعيينات جديدة

فندت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بحالات إنهاء مهام أو تعيينات جديدة في عدد من المناصب.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية أن الأخبار المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها تدخل ضمن “الافتراءات والمعطيات المضللة” التي يتم الترويج لها خارج الأطر الرسمية.

وشدد البيان على أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يبقى المصدر الوحيد والموثوق لنشر كل الأخبار والبيانات المتعلقة بنشاطات رئيس الجمهورية والقرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الرئاسة.