-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئاسة الجمهورية تفنّد شائعات متداولة بشأن إقالات وتعيينات جديدة

الشروق أونلاين
  • 1674
  • 0
رئاسة الجمهورية تفنّد شائعات متداولة بشأن إقالات وتعيينات جديدة

فندت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بحالات إنهاء مهام أو تعيينات جديدة في عدد من المناصب.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية أن الأخبار المتداولة  “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها تدخل ضمن “الافتراءات والمعطيات المضللة” التي يتم الترويج لها خارج الأطر الرسمية.

وشدد البيان على أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يبقى المصدر الوحيد والموثوق لنشر كل الأخبار والبيانات المتعلقة بنشاطات رئيس الجمهورية والقرارات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الرئاسة.

مقالات ذات صلة
قادمة من المغرب: شرطة تلمسان تضبط أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج

قادمة من المغرب: شرطة تلمسان تضبط أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج

“فصل جديد وقضايا حساسة”.. دارمانان في الجزائر رفقة وفد قضائي رفيع

“فصل جديد وقضايا حساسة”.. دارمانان في الجزائر رفقة وفد قضائي رفيع

دفاع: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من قنطار “كيف” بسيدي بلعباس

دفاع: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من قنطار “كيف” بسيدي بلعباس

إجراءات رقابيّة صارمة لتتبّع القطيع المستورد ومنع التجاوزات

إجراءات رقابيّة صارمة لتتبّع القطيع المستورد ومنع التجاوزات

الجزائر تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية

الجزائر تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية

تنبيه: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات  

تنبيه: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد