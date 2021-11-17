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رئاسة الجمهورية تكشف عن تشكيلة المحكمة الدستورية ورئيسها
الجزائر

رئاسة الجمهورية تكشف عن تشكيلة المحكمة الدستورية ورئيسها

الشروق أونلاين
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رئاسة الجمهورية تكشف عن تشكيلة المحكمة الدستورية ورئيسها

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون عين المحامي عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية التس ستحل محل المجلس الدستوري، كما كشفت عن أعاضئها المعينين والمنتخبين.

بيان رئاسة الجمهورية

تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور، وقّع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية:
1ـ المعيّنون من قبل السيد رئيس الجمهورية:
ـ عمر بلحاج، رئيسا.
ـ ليلى عسلاوي، عضوا.
ـ بحري سعد الله، عضوا.
ـ مصباح مناس، عضوا.
2ـ المنتخبون:
أـ عن المحكمة العليا: جيلالي ميلودي، عضوا.
ب ـ عن مجلس الدولة: أمال الدين بولنوار، عضوا.
ج ـ عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا:
ـ فتيحة بن عبو، عضوا.
ـ عبد الوهاب خريف، عضوا.
ـ عباس عمار، عضوا.
ـ عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا.
ـ عمار بوضياف، عضوا.
ـ محمد بوفرطاس، عضوا.

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