رئاسة الجمهورية تندد بتصرف مسؤولي جامعة باتنة

نددت رئاسة الجمهورية،الإثنين، بما بدر عن مسوؤلي جامعة باتنة1 الذين قاموا بتكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة”.

وأعلنت المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية في بيان لها عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنة1.

وجاء في بيان الرئاسة “تعلن المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية عن تنديدها بما بدر عن مسؤولي جامعة باتنة 1 الذين، وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة”.

وأضاف “وعليه، تتبرأ المديرية العامة للاتصال من هذا التصرّف السيء، الذي لا يمت بصلة بطريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية، ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة، وهو الذي طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب “الفخامة” واستبداله بوصف السيد”، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق”.