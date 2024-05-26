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الجزائر

رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي زهير مهداوي

الشروق أونلاين
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رئاسة الجمهورية تُعزي في وفاة الصحفي زهير مهداوي

قدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، تعازيها الخالصة، إثر وفاة الصحفي زهير مهداوي، مدير عام يومية ليكسبريس.  

وجاء في التعزية:

تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي زهير مهداوي، مدير عام يومية ليكسبريس، إلى الرفيق الأعلى إثر مرض عضال، وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

  المديرية العامة للاتصال تتقدم بأخلص تعازيها وعميق مواساتها إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة.

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