رئاسيات فرنسا.. ماكرون ولوبان أبرز المرشحين لتصدر الجولة الأولى

في استطلاع جديد للرأي

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة “أودوكسا” لمجلة “لوبس” الفرنسية، الخميس، تواصل تقدم مارين لوبان، مرشحة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، في نوايا التصويت، مقلصة الفجوة مع الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، والذي ما يزال في صدارة نوايا التصويت وفق جميع استطلاعات الرأي.

ونشر الاستطلاع قبل يومين من موعد الاستحقاقات الانتخابية التي تُجرى جولتها الأولى يوم 10 أفريل.

ووفق هذا الاستطلاع، فإن إيمانويل ماكرون، الساعي إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية من خمس سنوات، يظل في الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 28 % من نوايا التصويت، ولكن مع تراجع بـ1,5 نقطة مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته الصحيفة في الخامس عشر من شهر مارس الماضي.

في الوقت نفسه واصلت مارين لوبان صعودها في نوايا التصويت، محققة 24 %، أي بزيادة 4,5 نقاط في غضون ثلاثة أسابيع. وهي ديناميكية يشهدها أيضا جان ليك ميلانشون الذي حصل على 16 % من نوايا التصويت، محققا زيادة قياسية بـ24 نقطة في غضون ثلاثة أسابيع، بحسب استطلاعات مجلة “لوبس”.

خلف هذا الثلاثي سالف الذكر، تراجع جميع المرشحين الآخرين في نوايا التصعيد (وفق لوبس دائما) إلى أقل من 10 %، ما يعني أن مباراة التأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي ستقام يوم 24 من الشهر الجاري باتت تقتصر على الثلاثي ماكرون- لوبان- ميلانشون.

وقد حصل إيريك زمور على 8 % من نوايا التصويت، تليه فاليري بيكرس بـ7% وهو ما سيشكل ضربة موجعة لمرشحة اليمين التقليدي ورئيسة منطقة باريس الكبرى التي وضعتها استطلاعات الرأي في وقت سابق في الجولة الثانية، عقب فوزها بالانتخابات التمهيدية لحزبها.

أما مرشح حزب الخضر (أنصار البيئة) يانيك جادو فقد حصل على نسبة 5 % من نوايا التّصويت، بحسب استطلاع مجلة “لوبس” دائماً. وهي نسبة تضمن استرجاع المبلغ الذي أنفقه في حملته.

في حين، حصل المرشح الشيوعي فابيان روسيل على نسبة 3 % من نوايا التصويت، تليه آن هيدالغو، مرشحة الحزب الاشتراكي وعمدة باريس، بحصولها على 2 %، وهو ما سيشكل انتكاسة كارثية بالنسبة لها ولحزبها.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الامتناع عن التصويت 27.4 %، وفق استطلاع “لوبس” دائماً، وهو رقم أقل بقليل من الرقم القياسي لعام 2002، حين وصلت النسبة إلى 28,4 %.