رئة العالم تحترق.. الأمازون تسجل رقما قياسيا للحرائق خلال يوم واحد

كشفت أرقام رسمية أن عددا قياسيا من الحرائق سجل بغابات الأمازون في البرازيل، في مؤشر جديد إلى الدمار الذي يلحق بأكبر غابة مطيرة في العالم، والتي تعرف أيضا باسم رئة العالم.

ورصدت صور أقمار اصطناعية 3358 حريقا، الاثنين، بتاريخ 22 أوت، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ سبتمبر 2007، أي قبل 15 عاما، كما أكد مسؤول من المعهد الوطني لدراسات الفضاء لوكالة فرانس برس، الخميس.

ويعد هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد الحرائق في 10 أوت 2019 المعروف باسم “يوم النار”، عندما أطلق المزارعون البرازيليون عملية قطع وحرق واسعة في شمال شرق البلاد امتدت إلى ساو باولو على بعد حوالي 2500 كيلومتر مما أدى إلى إدانة دولية.

وقال ألبرتو سيتزر، رئيس برنامج مراقبة الحرائق في المعهد، إنه لا يوجد دليل على أن حرائق، الاثنين، منسقة بل تبدو جزءا من نمط عام لزيادة إزالة الغابات.

ويعزو خبراء الحرائق في منطقة الأمازون إلى تصرفات المزارعين ومربي الماشية والمضاربين الذين يقومون بإفراغ الأراضي بشكل غير قانوني عبر إحراق الأشجار.

ويبدأ موسم الحرائق في منطقة الأمازون عادةً في شهر أوت مع بداية الجفاف.

وهذه السنة، رصد المعهد في جويلية 5373 حريقا بزيادة 8 في المئة عن الشهر نفسه من 2021.