رئيسا الفيفا والكاف يُريدان ذبح الدجاجة التي تبيض الذهب

قال رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، إن هيئته تُدعّم مُقترح تنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين.

وأضاف باتريس موتسيبي إن القارة السمراء ستكون من أكبر المستفدين، في حال تطبيق هذا المقترح.

ويُخطّط رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو لِإقامة منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، بدلا من صيغة مرّة كلّ أربع سنوات، التي تُطبّق منذ أوّل نسخة بِالأوروغواي عام 1930. وذلك بِدعم “ماليٍّ” قويٍّ من السعودية.

وعن نهائيات كأس أمم إفريقيا، قال رئيس “الكاف” في مؤتمر صحفي عقده بِالمغرب، الجمعة، وعشية إجراء نهائي كأس رابطة الأبطال بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، إن هيئته تُواصل تنظيم “الكان” مرّة كلّ سنتَين. وأشار إلى أن البطولة ستُقام في الصيف انطلاقا من نسخة كوت ديفوار عام 2023، بعد نجاح طبعة مصر 2019. فيما تُجرى دورة الكاميرون – استثناءً وبِالنمط القديم – ما بين جانفي وفيفري 2022.

وبِخصوص بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، قال موتسيبي إن هيئته تُخطّط لِتنظيم المنافسة مرّة كلّ 3 سنوات، بعد نسخة الجزائر 2023.

وأبدى رئيس “الكاف” فخره بِكون القارة السمراء ستكون الرّائدة في تنظيم رابطة إفريقية ممتازة للأندية، دون أن يُقدّم توضيحات.

وكانت “الفيفا” قد منعت مُؤخّرا كبرى أندية أوروبا من تنظيم الرابطة الأوروبية الممتازة، بِحجّة أن المنافسة الجديدة تستهدف الربح السريع، و”تقتل” كرة القدم، وتسحق الأندية الصغرى التي تهتم بِالتكوين. وهاهي هيئة أنفونتينو تدفع خلف الستار اتحاد الرئيس موتسيبي لِتجسيد “الممنوع”!

وكان جياني أنفونتينو قد هندس لِفوز باتريس موتسيبي بِرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مارس الماضي.

ومعلوم أن باتريس موتسيبي رجل أعمال، مثلما يُحبّ أنفونتينو المال حبّا جمّا، لذلك فلا عجب في دعم الرجلَين لِمقترح إقامة المونديال مرّة كلّ سنتَين، وتنظيم رابطة ممتازة للأندية الإفريقية، تردّد أن الفريق الفائز بِكأسها ينال جائزة مالية قيمتها ضخمة جدا، تُقدّر بِنحو 20 مليون أورو (ما يُقارب 318 مليار سنتيم).