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رئيسا لتركيا.. أردوغان يؤدي اليمين اليوم

الشروق أونلاين
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رئيسا لتركيا.. أردوغان يؤدي اليمين اليوم
أرشيف
رجب طيب أردوغان

يؤدي رجب طيب أردوغان، اليمين  الدستورية رئيسا لتركيا، السبت، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات الأسبوع الماضي.

وسيشارك في المراسم رؤساء 21 دولة، ورؤساء وزراء 13 دولة كما سيحضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، ويشارك في المراسم أيضا 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان.

وسيشارك من الجزائر رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

 وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا، عند الساعة السابعة من مساء السبت.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.

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