رئيسة إثيوبيا: زيارة الجزائر بمثابة حج لما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها

الرئيس تبون مع نظيرته الإثيوبية خلال الزيارة التي قادتها إلى الجزائر شهر جويلية

اعتبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، الاثنين أن زيارتها الأخيرة للجزائر كانت بمثابة حج لما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها، على حد تعبيرها.

وكتبت الرئيسة الإثيوبية في حسابها الرسمي على تويتر قائلة: “شكل الكفاح من أجل تحرير الجزائر بالنسبة لأجيال من الأفارقة منعطفا تاريخيا في سبيل تحررهم من نير الاستعمار. شعوبنا تتشارك في مقاومة شرسة ضد الاستعمار وتتقاسم القيم المقدسة للحرية والاستقلال والوطنية”.

و أضافت “شاركت في حفل اختتام ألعاب البحر المتوسط حيث اكتشفت مدينة وهران الجميلة وضواحيها”.

و بعد أن عبرت عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون نظير الإستقبال الحار الذي حظيت به، قالت ساهلي وورك زودي أن “زيارة الجزائر هي بمثابة حج بكل ما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها”.

ولدى حديثها عن زيارة الدولة التي قامت بها إلى الجزائر شهر جويلية المنصرم على رأس وفد هام، أوضحت الرئيسة الإثيوبية ان الطرفين اتفقا على “بعث علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما” من أجل الرقي بها إلى مستوى تطلعاتهما.