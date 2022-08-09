رئيسة إثيوبيا: زيارة الجزائر بمثابة حج لما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها
اعتبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، الاثنين أن زيارتها الأخيرة للجزائر كانت بمثابة حج لما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها، على حد تعبيرها.
وكتبت الرئيسة الإثيوبية في حسابها الرسمي على تويتر قائلة: “شكل الكفاح من أجل تحرير الجزائر بالنسبة لأجيال من الأفارقة منعطفا تاريخيا في سبيل تحررهم من نير الاستعمار. شعوبنا تتشارك في مقاومة شرسة ضد الاستعمار وتتقاسم القيم المقدسة للحرية والاستقلال والوطنية”.
Pour des générations d’africains,la lutte de libération algérienne a été un moment historique pour leur libération du joug colonial. Nos peuples partagent une farouche résistance au colonialisme ainsi que les valeurs sacrées de liberté, d’ indépendance et de patriotisme. pic.twitter.com/wYZvf8QqZd
— Sahle-Work Zewde (@SahleWorkZewde) August 7, 2022
و أضافت “شاركت في حفل اختتام ألعاب البحر المتوسط حيث اكتشفت مدينة وهران الجميلة وضواحيها”.
J’ai assisté à la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens et pu ainsi découvrir cette belle ville d’Oran et ses alentours.
Nous avons convenu de relancer nos relations d’amitié et de coopération afin qu’elles soient à la hauteur de nos ambitions. pic.twitter.com/dgSt8RwNK4
— Sahle-Work Zewde (@SahleWorkZewde) August 7, 2022
و بعد أن عبرت عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون نظير الإستقبال الحار الذي حظيت به، قالت ساهلي وورك زودي أن “زيارة الجزائر هي بمثابة حج بكل ما يعنيه هذا البلد في إفريقيا وخارجها”.
Les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude à mon frère SE @TebbouneAmadjid qui soit à la hauteur de la sincérité et la chaleur de son accueil,de la légendaire hospitalité algérienne.Venir en #Algérie est un pèlerinage pour tout ce qu’elle signifie en Afrique et au-delà pic.twitter.com/fzeECzEfBp
— Sahle-Work Zewde (@SahleWorkZewde) August 7, 2022
ولدى حديثها عن زيارة الدولة التي قامت بها إلى الجزائر شهر جويلية المنصرم على رأس وفد هام، أوضحت الرئيسة الإثيوبية ان الطرفين اتفقا على “بعث علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما” من أجل الرقي بها إلى مستوى تطلعاتهما.