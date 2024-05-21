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رياضة
دورة اللقب الأولى للقسم الممتاز أ - رجالا تجرى من 23 إلى 25 ماي

رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تهنئ الأندية الصاعدة

ق. ر
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رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تهنئ الأندية الصاعدة

هنّأت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، الأندية الصاعدة إلى القسم “الممتاز أ” (رجالا وسيدات) وكذا الفائزين بالكأس الممتازة 2023 التي جرت يوم السبت الماضي.

وفي بيان للهيئة الفيديرالية، هنأت كريمة طالب، الأندية النسوية، شبيبة سطيف والنجم الساحلي لحسين داي، على تحقيق الصعود إلى قسم “الامتياز أ”، سيدات وكذا فرق الرجال، مولودية وهران وأمل الأربعاء للصعود إلى نفس القسم عند الرجال.

كما قدمت رئيس الهيئة الاتحادية تهنئتها، إلى لاعبات نادي الابيار ولاعبي وفاق عين توتة (رجال) بمناسبة تتويجهم بالكأس الممتازة- 2023.

وفاز وفاق عين توتة في النهائي الذي نشط السبت الماضي بقاعة حرشة حسان، على أولمبي عنابة (29- 24)، بينما أطاحت سيدات نادي الابيار (سيدات) بنادي بومرداس (32- 23).

من جهة أخرى، أشارت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، إلى أن دورة اللقب الأولى للقسم الممتاز أ – رجالا، ستجرى من 23 إلى 25 ماي بقاعة حرشة حسان، بمشاركة أحسن 8 أندية عقب المرحلة الأولى هي كل من: وفاق عين التوتة- أولمبي الوادي، نادي الابيار- شباب ميلة، شبيبة سكيكدة- ش. برج بوعريريج – م برج بوعرريج- مولودية واد تليلات.

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