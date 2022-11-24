رئيسة البرلمان الأوروبي تشكو من هجوم القراصنة بسبب روسيا

اشتكت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، من هجوم القراصنة الإلكترونيون بسبب روسيا التي صنفها الأعضاء كدولة راعية للإرهاب.

وقالت ميتسولا إن مجموعة قراصنة إنترنت موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم قرصنة استهدف الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، حيث حُجب لنحو ساعتين، أمس الأربعاء 23 نوفمبر.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد يتصدى خبراء تكنولوجيا المعلومات لدينا للهجوم ويحمون أنظمتنا”.

وأضافت: “حدث هذا بعد أن أعلنّا أن روسيا دولة راعية للإرهاب، ردي هو: المجد لأوكرانيا”، وفق تعبيرها.

ونتج الانقطاع عن هجوم رفض تقديم الخدمة عن طريق توجيه كميات كبيرة من حركة المرور على الإنترنت نحو الخوادم المستهدفة في مسعى غير معقد نسبيا ممن يسمون (نشطاء القرصنة) لجعلها غير متاحة على الشبكة ولا تتسبب مثل هذه الهجمات عادة في الكثير من الضرر.

وتعرف هذه الهجمات باسم هجمات حجب الخدمة، ويعمل القراصنة خلالها على إرباك خوادم الشبكة المستهدفة بسيل من طلبات البيانات لتصاب بالشلل.

وصوّت النواب في وقت سابق، الأربعاء، لصالح تصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”، وأكدوا أن الهجمات التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.