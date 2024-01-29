رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر: الجزائر قادرة على جعل البرلمان الإفريقي يعكس وحدة القارة

ابراهيم بوغالي في استقبال رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، الإثنين 29 جانفي.

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، أن الجزائر قادرة على جعل البرلمان الإفريقي يعكس وحدة القارة.

واستقبل اليوم، الإثنين 29 جانفي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، والوفد المرافق لها حسب ما أفاد به المجلس في بيان.

واعتبر بوغالي هذا اللقاء حسب ذات البيان “فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدين يملكان الكثير من القواسم التاريخية المشتركة ويسعيان لتوحيد الجهود الرامية للنهوض بالقارة وحماية مقدراتها”.

رئيس المجلس الشعبي الوطني دعا كذلك إلى “تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني، أولا، من خلال مجموعتي الصداقة، كما حث على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف المحافل على المستويين الجهوي والدولي” كما شدد على “ضرورة الرقي بالعلاقات الاقتصادية لتكون دعما لمسار التعاون على المستوى السياسي”.

البيان أفاد كذلك ابراهيم بوغالي شكر كذلك مدغشقر “لدعمها ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي ولرئاسة الاتحاد الافريقي، وأكد ضرورة ترسيخ سنة التشاور بين البلدين والحرص على استدامتها”.

ضرورة ترقية دور البرلمان الإفريقي

كما لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إلى “ضرورة التعاون بين البلدين من أجل الارتقاء بعمل الاتحاد البرلماني الإفريقي وتحسين ظروف عمله كي يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها”.

رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، أكدت من جهتها أن البلدين “مرتبطان بعلاقات صداقة قديمة كونهما عانا من نفس ظروف الاحتلال في السابق ويناضلان اليوم معا من أجل نشر قيم العدالة ويسعيان من أجل بناء مجتمعات خالية من الاضطهاد”.

وأشارت أن نواب بلادها “استفادوا من خلال سفير الجزائر في بلادها من التجربة الجزائرية الديمقراطية في التداول على السلطة”، معتبرة ذلك “نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الإفريقية قاطبة”.

كما عبرت كريستين رازاماناهاسوا عن “استعداد بلادها لتعزيز علاقاتها التعاون مع البرلمان الجزائري ومواصلة الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية ولاسيما المنح الدراسية التي تخصصها الجزائر للطلبة الملغاشيين”.

رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر، كريستين رازاماناهاسوا، أكدت دعوة الجزائر لضرورة ترقية دور البرلمان الإفريقي، مبرزة أن “الجزائر بحكم مؤهلاتها وخبرتها، قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة كي تعكس هذه الهيئة وحدة القارة”.