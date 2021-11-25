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الجزائر

رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل

الشروق أونلاين
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رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل

حلت الخميس رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بالجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يومًا واحدًا.

وحسب التلفزيون الجزائري فقد وصلت الخميس رئيسة حكومة الجمهورية التونسية  إلى الجزائر حيث كان في استقبالها في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وتندرج هذه الزيارة حسب المصدر ذاته في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

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