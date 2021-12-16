أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الخميس، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى بلادها كانت “ناجحة بكل المقاييس”.

وقالت رئيسة الحكومة في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف الرئيس تبون، أن الزيارة كانت “ناجحة بكل المقاييس”، مبرزة أنه “من حيث التوقيت تأتي في فترة تستدعي منا جميعا مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل القضايا المطروحة”.

وأشارت بودن إلى أنها تطرقت مع الرئيس تبون إلى ما “تم تحقيقه من طرف البلدين من إنجازات هامة خلال هذه الزيارة التي توجت بالتوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول تعاون شملت تقريبا جل مجالات التعاون”.

وتابعت بأن الزيارة وما حققته “ستؤسس لعلاقات نريدها أكثر رقيا وتلاؤم مع الاستحقاقات القادمة ومع طموحات قيادتينا وشعبينا الشقيقين وما تمليه علينا التحديات المشتركة الماثلة”.

من جهة أخرى، أشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى “القضايا المطروحة في المنطقة ومن بينها الوضع في ليبيا”، مبرزة ضرورة أن “يأخذ الليبيون بالمبادرة وبزمام الأمور للخروج بصفة توافقية من الأزمة”.

كما أكدت أنها استمعت بكل اهتمام لتحاليل الرئيس تبون التي، كما قالت، “تتوافق تماما وتنسجم مع رؤى تونس وتبين مدى الحرص المشترك في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراتب أسمى“.