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رئيسة الحكومة التونسية في زيارة عمل إلى الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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رئيسة الحكومة التونسية في زيارة عمل إلى الجزائر (فيديو)
ح.م
رئيس الحكومة التونسية في الجزائر

حلّت بالجزائر يوم الإثنين، رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، وكان في استقبالها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد وصلت بودن إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، في زيارة عمل تدوم يوما واحدا.

وقد سمحت المحادثات بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة. يؤكد المصدر ذاته.

كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وشارك في مراسم الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي.

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