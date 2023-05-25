 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية الخميس استقالة رئيستها بريجيت إنريكيس، من منصبها، قبل 14 شهرا من أولمبياد باريس 2024.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن الصراعات والمنافسة الداخلية أجبرت نائبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابقة، على الاستقالة.

وستتولى الأمين العام أستريد غويار المهام حتى انتخاب رئيس جديد في الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وتمرّ اللجنة الأولمبية الفرنسية منذ أكثر من عام ونصف بأزمة غير مسبوقة.

وطالبت إنريكيس الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخل اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدي سيميني.

🔴 Coup de tonnerre dans le sport français. Alors qu’elle avait organisé un vote confiance ce jeudi matin sur fond de crise, Brigitte Henriques a devancé tout le monde en annonçant quitter la présidence du CNOSF. — RMC Sport (@RMCsport) May 25, 2023

وعادت رئيسة اللجنة الوطنية إلى منصبها في ديسمبر الأول الماضي عقب إجازة مرضية لمدة شهرين بعد أن اتهمت سيميني بالعنف النفسي.

ومن جانبه نفى سيميني كل المزاعم ورفع دعوى قضائية ضد إنريكيس بتهمة التشهير.