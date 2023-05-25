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رياضة

 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024

عمر سلامي
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 رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية تستقيل قبل أولمبياد باريس 2024
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بريجيت إنريكيس

أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية الخميس استقالة رئيستها بريجيت إنريكيس، من منصبها، قبل 14 شهرا من أولمبياد باريس 2024.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن الصراعات والمنافسة الداخلية أجبرت نائبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابقة، على الاستقالة.

وستتولى الأمين العام أستريد غويار المهام حتى انتخاب رئيس جديد في الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
وتمرّ اللجنة الأولمبية الفرنسية منذ أكثر من عام ونصف بأزمة غير مسبوقة.

وطالبت إنريكيس الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخل اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدي سيميني.

وعادت رئيسة اللجنة الوطنية إلى منصبها في ديسمبر الأول الماضي عقب إجازة مرضية لمدة شهرين بعد أن اتهمت سيميني بالعنف النفسي.

ومن جانبه نفى سيميني كل المزاعم ورفع دعوى قضائية ضد إنريكيس بتهمة التشهير.

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