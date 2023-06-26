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رئيسة المجر تلتقي سفير الجزائر.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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رئيسة المجر تلتقي سفير الجزائر.. وهذا ما دار بينهما
ح.م
جانب من اللقاء

التقى سفير الجزائر لدى المجر عبد الحفيظ علاهم مع رئيسة البلاد كتالين نوفاك، حسب ما أفاد به بيان للسفارة يوم الإثنين.

ونقل السفير تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيرته المجرية. كما تطرق لوضع العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرضت الرئيسة المجرية خلال اللقاء، الموقف المجري إزاء القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الأوكرانية، والقضية الفلسطينية. إلى جانب قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة.

وشدّدت نوفاك في هذا السياق، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر. مؤكدة تطلعها لزيارة البلاد على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال.

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