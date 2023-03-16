رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: نقلت دعوة رسمية إلى الرئيس تبون لزيارة روسيا

جانب من استقبال الرئيس تبون لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي

قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنها نقلت رسالة من الرئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتضمن دعوة رسمية لزيارة روسيا الاتحادية.

وقالت ماتفيينكو، الخميس، عقب استقبالها من طرف الرئيس عبد المجيد تبون “تطرقنا للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا”

وتابعت قائلة “نقلت رسالة من الرئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتضمن دعوة رسمية لزيارة روسيا الاتحادية

ماتفيينكو: نقدر موقف الجزائر المستقل والحيادي إزاء القضايا الدولية

وفي تصريح سابق لوكالة سبوتنيك الروسية، صباح الخميس، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا تقدر موقف الجزائر المستقل والحيادي إزاء القضايا الدولية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك الروسية” عن ماتفيينكو، قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الخميس، “أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية”.

كما أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة، المرتقب إبرامها بين البلدين.

وتابعت “يجري العمل حالياً على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، وسنوقع عليها قريباً”.

الرئيس تبون يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد استقبل، الخميس، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، والتي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية وعمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

أما عن الجانب الروسي فحضر اللقاء سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفاييف.

وحلت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكو، الأربعاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام.

وأفاد بيان لمجلس الأمة انه وبدعوة من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل تقوم فالنتينا ماتيفينيكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، بزيارة إلى الجزائر تلتقي خلالها عدداً من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

وأضاف بيان مجلس الأمة أن هذه الزيارة تندرج ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين اللذان تربطهما مذكرة تفاهم تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.