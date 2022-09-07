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اقتصاد

رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا تعويض واردات الغاز الروسي من الجزائر والنرويج

الشروق أونلاين
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رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا تعويض واردات الغاز الروسي من الجزائر والنرويج
ح.م
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن أوروبا تملك بدائل عن الغاز الروسي من الجزائر والنرويج و الولايات المتحدة أذربيجان.

وقالت فون دير لاين، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي”مستعدون بنسبة 82% لتخزين مشترك للدول الأعضاء وهذا نجاح بالنسبة لنا، وأوجدنا مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي من دول مثل النرويج والجزائر والولايات المتحدة”.

وتابعت قائلة “علينا خفض استهلاك الكهرباء وسنعمل على ذلك مع الدول الأعضاء”.

ولفتت إلى اقتراح هدف إلزامي لتقليل استخدام الكهرباء في ساعات الذروة، قائلة: «نحن بحاجة لتوفير مصادر الطاقة للجميع وبحاجة أيضا لترشيد الاستهلاك، علينا خفض استهلاك الكهرباء وسنعمل على ذلك مع الدول الأعضاء”.

وأضافت أن المفوضية ستضع تدابير لحماية المستهلكين والشركات المعرضة للخطر، مؤكدة على امتلاك القوة الاقتصادية والإرادة السياسية والوحدة؛ التي تسمح بالسيطرة على الأوضاع”.

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