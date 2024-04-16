رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ترد بعد الضجة التي أثارتها بشأن جمع التبرعات لغزة

ردت الدكتورة ابتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على الانتقادات التي طالتها بعد الضجة التي أثارتها بشأن جمع التبرعات لغزة.

وقالت حملاوي في ندوة صحفية أشرفت عليها، الثلاثاء، بمقر الهيئة، إنهم حققوا خلال شهر رمضان حصيلة لم يتم تحقيقها من قبل، مشيرة إلى تصريحات سابقة لها كانت قد تحدثت من خلالها عن ”مرتزقة“ و“سماسرة حرب“ يشرفون على عملية جمع التبرعات لفلسطين.

في ذات السياق قالت الدكتورة حملاوي إنه جرى تأويل كلامها، مشددة على أنها مسؤولة عما تقول وليس عما يتم تأويله.

وأضافت أن المجهودات التي تقوم بها الجزائر في الداخل والخارج خاصة نحو فلسطين لا تتجزء والوقت الآن حسبها ليس مناسبا للجدال والتأويلات.

وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري قد أثارت ضجة واسعة بتدوينة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك قالت فيها إن “الهلال الأحمر الجزائري Algerian Red Crescent هيئة إغاثية إنسانية تنتمي إلى الحركة الدولية الإنسانية وتتعامل مع الهيئات الإنسانية الأخت والدول ولا نتعامل مع المرتزقة وسماسرة الحرب”.

وأضافت: “كل المساعدات التي جمعناها كانت عينية، ولم نفتح مجالاً لجمع الأموال. والحمد لله اليوم وصلت كمية المساعدات المرسلة إلى القطاع منذ بداية العدوان حوالي 420 طناً تم نقلها من طرف القوات الجوية واستقبالها من طرف الهلال الأحمر الفلسطيني”.

وأخذت تصريحات حملاوي أبعاداً سياسية غير متوقعة، حيث وجهت حركة مجتمع السلم، سؤالاً لرئيس الوزراء النذير العرباوي تطالبه باتخاذ إجراءات ضدها.

واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن “ما صدر عن رئيسة الهلال الأحمر “تصريحات لا مسؤولة واتهامات لهيئات وجمعيات وطنية جزائرية قائمة على إيصال المساعدات ترعاها الدولة بالتنسيق مع جهات فلسطينية رسمية، تدعم أهلنا في غزة منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع وحتى اللحظة”.

وأوضح النائب أن هذه الجمعيات التي تقوم بالمساعدة، شاهد الجزائريون جميعاً أثرها الخيري المشرف للدولة وللشعب الجزائري من خلال ما تقدمه مؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري من تقارير مصورة.

وأشار إلى أن “هكذا تصريحات واتهامات لا مسؤولة تسيء للجزائر، ومن شأنها أن تزعزع الإجماع الوطني في دعم القضية الفلسطينية، وتشكك في الموقف الرسمي الداعم للمقاومة، والذي عبر عنه وأكده السيد رئيس الجمهورية في كثير من المحطات”.

وقال صادوق أن ما صدر عن حملاوي يعدّ فرصة سانحة للاستغلال الخارجي من جهات عديدة تتربص بالجزائر نظير مواقفها المشرفة اتجاه القضية الفلسطينية”، طالبا بناء على ذلك من الوزير الأول الكشف عن “الإجراءات المتخذة لوقف هكذا تصريحات لامسؤولة تمس بهيبة الدولة ومؤسساتها وتضع الجزائر محل شكوك ومساءلة”.