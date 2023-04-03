رئيسة الوزراء الإيطالية تسعى لتسليط غرامات مالية على مستخدمي الإنجليزية

تعمل رئيسة الوزراء الإيطالية، على سن تشريع جديد يقضي بتسليط عقوبات مالية على الأشخاص الذين يستخدمون كلمات انجليزية في الاتصالات الرسمية.

وقد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبيةغرامات تصل إلى ألف100 يورو.

وقدم فابيو رامبيلي، عضو مجلس النواب الأدنى، التشريع الذي تدعمه جورجيا ميلوني، في حين أن التشريع يشمل جميع اللغات الأجنبية، إلا أنه موجه بشكل خاص إلىاستخدام الكلمات الإنجليزية.

وتنص المسودة على أنها “تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها”، مضيفا أنها أسوأ لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، وفق موقع “سي أن أن”.

ويتطلب مشروع القانون، الذي لم يتم طرحه للنقاش البرلماني بعد، أن يكون لدى أي شخص يشغل منصبا في الإدارة العامة “معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية”.

كما يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك “الاختصارات والأسماء” لأدوار الوظائف في الشركات العاملة في الدولة.

وتنص مسودة القانون على أن “الأمر لا يتعلق بالموضة فقط، ولكن لاستخدام الإنجليزية تداعيات على المجتمع ككل “.

وتضمن المادة الأولى من التشريع، أنه حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية، يجب أن تكون اللغة الأم هي اللغة الأساسية المستخدمة.

وستجعل المادة الثانية اللغة الإيطالية “إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية”.

وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامات تتراوح بين 5 آلاف يورو، و100 ألف يورو.