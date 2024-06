رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن تعرضت للاعتداء على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن مساء الجمعة، ما أثار موجة تنديد واسعة داخل البلاد وخارجها.

وقال مكتب رئسية الحكومة في بيان تداولته وكالات عالمية إنّ “رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل”.

وأضاف أنّ رئيسة الوزراء “مصدومة بالواقعة”، من دون مزيد من التفاصيل.

Two days before the European Parliament elections, Denmark’s Prime minister Mette Fredriksen have been attacked in Copenhagen. She is thankfully okay but naturally shocked by what’s happened. The man who attacked her has been arrested pic.twitter.com/J2dd8yNzTj

