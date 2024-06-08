رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن تعرضت للاعتداء على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن مساء الجمعة، ما أثار موجة تنديد واسعة داخل البلاد وخارجها.

وقال مكتب رئسية الحكومة في بيان تداولته وكالات عالمية إنّ “رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل”.

وأضاف أنّ رئيسة الوزراء “مصدومة بالواقعة”، من دون مزيد من التفاصيل.

Two days before the European Parliament elections, Denmark’s Prime minister Mette Fredriksen have been attacked in Copenhagen. She is thankfully okay but naturally shocked by what’s happened. The man who attacked her has been arrested pic.twitter.com/J2dd8yNzTj — Nina Maria Norlund (@NinaNorlund) June 7, 2024

بدورها، أكّدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادثة تتعلق برئيسة الوزراء لكنّها لم تقدم بشأنها أيّ تفاصيل.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس “لدينا شخص واحد أوقف في إطار القضية التي نحقّق فيها الآن. في هذا الوقت، ليس لدينا أيّ تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية”.

Der har hertil aften været en hændelse på Kultorvet der involverer Statsministeren. Vi har en anholdt i sagen, som vi nu efterforsker. Vi har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer eller bemærkninger til sagen #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 7, 2024

وقال وزير البيئة ماغنوس هيونيكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الاعتداء على رئيسة الوزراء “واقعة تهزّنا جميعاً، نحن المقرّبين منها”.

وأضاف أنّ “أمراً كهذا لا ينبغي أن يحدث في بلدنا الجميل والآمن والحرّ”.

وفي بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّ الاعتداء الذي استهدف رئيسة الوزراء الدنماركية “مقزّز”، مشدّدة على أنّ “العنف ليس له مكان في السياسة”.

Tonight’s assault on the Danish Prime Minister is appalling. Violence has no place in politics. Keep strong, Mette!@Statsmin 🇪🇺🇩🇰 Chokerende angreb på den danske Statsminister. Vold har ingen plads i politik. Min fulde støtte til dig, Mette! — Roberta Metsola (@EP_President) June 7, 2024

بدوره، عبّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن “سخطه” إزاء الاعتداء. وكتب في منشور على منصة إكس “أدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان”.

ووقع الاعتداء بينما كان الناخبون الدنماركيون يستعدّون للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الأوروبية الأحد.