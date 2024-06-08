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رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

جواهر الشروق
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رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن تعرضت للاعتداء على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن مساء الجمعة، ما أثار موجة تنديد واسعة داخل البلاد وخارجها.

وقال مكتب رئسية الحكومة في بيان تداولته وكالات عالمية إنّ “رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل”.

وأضاف أنّ رئيسة الوزراء “مصدومة بالواقعة”، من دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أكّدت شرطة كوبنهاغن وقوع حادثة تتعلق برئيسة الوزراء لكنّها لم تقدم بشأنها أيّ تفاصيل.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس “لدينا شخص واحد أوقف في إطار القضية التي نحقّق فيها الآن. في هذا الوقت، ليس لدينا أيّ تعليقات أو ملاحظات أخرى حول القضية”.

وقال وزير البيئة ماغنوس هيونيكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الاعتداء على رئيسة الوزراء “واقعة تهزّنا جميعاً، نحن المقرّبين منها”.

وأضاف أنّ “أمراً كهذا لا ينبغي أن يحدث في بلدنا الجميل والآمن والحرّ”.

وفي بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّ الاعتداء الذي استهدف رئيسة الوزراء الدنماركية “مقزّز”، مشدّدة على أنّ “العنف ليس له مكان في السياسة”.

بدوره، عبّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن “سخطه” إزاء الاعتداء. وكتب في منشور على منصة إكس “أدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان”.

ووقع الاعتداء بينما كان الناخبون الدنماركيون يستعدّون للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الأوروبية الأحد.

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