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رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر 9 و10 أكتوبر

الشروق أونلاين
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رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر 9 و10 أكتوبر
ح.م
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن

تحل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بالجزائر في زيارة عمل يومي 9 و 10 أكتوبر تلتقي خلالها نظيرها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء الحكومتين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية و “بي أف أم تيفي”، السبت، أنه “تماشيا مع إعلان الجزائر المشترك لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا” ، المعتمد بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية شهر أوت ، يجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية للتأكيد على العزم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك “.

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