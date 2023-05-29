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رئيسة اليونان تحلّ البرلمان وتدعو لانتخابات جديدة

الشروق أونلاين
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رئيسة اليونان تحلّ البرلمان وتدعو لانتخابات جديدة
أرشيف
رئيسة اليونان

قررت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو حلّ البرلمان، ودعت لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 25 جوان المقبل.

يأتي هذا بعد نتائج غير حاسمة لانتخابات 21 ماي الجاري، التي أسفرت عن فوز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم بنسبة 40.79 بالمئة.

ولم تكن هذه النسبة كافية لتشكيل الحكومة، بعد أن أوكلت الرئيسة هذه المهمة، لزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس.

لكن هذا الأخير، عبّر عن رغبته في إجراء انتخابات جديدة، من أجل تشكيل حكومة من حزب واحد. بعد أن رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في حكومة ائتلافية.

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