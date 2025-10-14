رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن والجاني قد يكون مفاجأة!

أعلنت الشرطة الألمانية أن رئيسة بلدية جديدة في غرب البلاد تعرضت للطعن وأصيبت بجروح بالغة قرب منزلها، ومن المحتمل أن يكون الجاني من داخل العائلة.

إيريس ستالزر، 57 عاما، عضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأصبحت عمدة بلدة “هيردكه” في ولاية شمال الراين وستفاليا في سبتمبر.

وأفادت الشرطة المحلية بأن عملية واسعة النطاق جارية في البلدة الصغيرة، ويقول المحققون إنهم يستكشفون جميع الاحتمالات، لكنهم لا يستبعدون وجود صلة قرابة.

وأدان المستشار فريدريش ميرز ما وصفه بـ”العمل الشنيع”، مضيفًا: “نخشى على حياة العمدة المنتخبة، إيريس ستالزر، ونأمل في شفائها التام”، وقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعضاؤه مصدومون بشدة.

وتمنى دينيس أوسبرغ، النائب الأول لرئيس بلدية هيردكه، الشفاء العاجل لستالزر، معربا عن صدمته وفزعه إزاء الهجوم الذي تعرضت له.

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية أن ستالزر، التي فازت بفارق ضئيل في انتخابات رئاسة البلدية الشهر الماضي ولم تُؤدِّ اليمين الدستورية بعد، أصيبت بجروح متعددة في الصدر والبطن.

وقالت الشرطة إنها تلقَّت العلاج في موقع الحادث، ثم نُقلت جوا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في مدينة بوخوم القريبة.

وأضافت أيضا أن ابني ستالزر المتبنيين – ابنة تبلغ من العمر 17 عاما وابن يبلغ من العمر 15 عاما – اتصلا بالسلطات على الفور عند منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وتم اقتياد الطفلين لاحقا للاستجواب وإجراء تحقيقات جنائية، وشاهد مراسل في موقع الحادث مراهقا يستقل سيارة دورية شرطة.

كما صُوِّر خبراء الطب الشرعي وهم يرتدون بدلات واقية وهم يصلون لمعاينة موقع الحادث، وفقا لموقع bbc.