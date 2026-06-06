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رئيسة سلوفينيا ترفع العلم الفلسطيني على قصرها الرئاسي

الشروق أونلاين
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رئيسة سلوفينيا ترفع العلم الفلسطيني على قصرها الرئاسي
ح.م
العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في سلوفينيا

أعلنت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار يوم السبت، رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة ليوبليانا. ردا على قرار الحكومة الجديدة إزالة العلم الفلسطيني من مبنى رئاسة الوزراء.

وقالت الرئيسة موسار في منشور على حسابها في منصة “إكس”، إن قرارها برفع العلم الفلسطيني “يحمل دلالات تتجاوز القضية الفلسطينية بحد ذاتها”.

مؤكدة أن العلم سيبقى مرفوعا على واجهة القصر لمدة أسبوع. قبل أن يتم نقله إلى داخل المبنى، ليكون متاحا للعرض أمام الزوار.

وجاء في منشور رئيسة سلوفينيا:”لم تنتهِ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بعد. ولا يعيش سكان غزة والضفة الغربية في سلام وكرامة”.

قبل أن تضيف:”العلم الفلسطيني الذي رُفع على واجهة القصر الرئاسي، يحمل دلالة أوسع نطاقا. فهو يمثل رمزا للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

مردفة:”ليس فقط في فلسطين، بل في أماكن أخرى حول العالم. إنه نداء بسيط لاحترام مبدأ أساسي من مبادئ الحضارة: كرامة الإنسان للجميع”.

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