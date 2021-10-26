رئيسة شركة تفاجئ موظفيها بهدايا لم تخطر ببالهم

فاجأت رئيسة شركة موظفيها بهدايا لم تخطر ببالهم، متمثلة في تذكرتي سفر من الدرجة الأولى و10 آلاف دولار لكل واحد منهم.

وبحسب ما أفادت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين، فإن سارة بلاكي رئيسة شركة الملابس الداخلية Spanx، احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة وصول قيمة شركتها لـ 1.2 مليار دولار، بعد شراء شركة الاستثمار بلاكستون حصة الأغلبية، وأعربت عن امتنانها لـ21 عاماً من النجاح.

وقالت رئيسة الشركة: “أن أقف هنا اليوم، وأن أفكر فيما تمكّنا من تحقيقه وتقديم منتجات مذهلة للنساء تساعدهن على الحفاظ على أنوثتهن في أماكن تهيمن عليها الذكورية، وهي الأعمال التجارية (…) هذه لحظة مهمة لرائدات الأعمال”.

وأفادت صحيفة عربي بوست أن مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل حصد ملايين المشاهدات، أظهر سارة وهي تتحدث لموظفيها على منصة، وفاجأتهم عندما قالت لهم إن الشركة ستمنح تذكرتي طيران من الدرجة الأولى لكل موظف ولأي دولة يريدون الذهاب إليها.

بينما كان الموظفون يصفقون فرحاً بالتذكرتين، كان لدى سارة مفاجأة أخرى كبيرة لهم، إذ قالت: “إذا ذهبتم في رحلة فقد ترغبون في الخروج لتناول عشاء لطيف، والإقامة في فندق لائق، وهكذا… لذا سيحصل كل منكم على 10 آلاف دولار أيضاً”.

لم يتمالك موظفون أنفسهم وهم يسمعون هذه الأخبار السارة، وأظهرت لقطات موظفين وهم يبكون من شدة الفرح.

كانت سارة حين أطلقت شركتها Spanx عام 2000 برأس مال 5000 دولار فقط، تعهدت بأن تبلغ قيمة شركتها يوماً 20 مليون دولار، وضحك الناس عليها.

أشارت السيدة إلى أنه على الرغم أن 50% من رواد الأعمال من النساء، لم تتلقَّ النساء سوى 2.3% فقط من تمويل رأس المال الاستثماري عام 2020.