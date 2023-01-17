رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي في الجزائر الأحد المقبل

تحل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جيورجا ميلوني، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر يومي 22 و23 جانفي الجاري.

وأفاد بيان لسفارة الجزائر بروما، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، بأنه تحسبا لزيارة العمل والصداقة التي ستقوم بها رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، إلى الجزائر، يومي 22 و23 جانفي 2023، جرى استقبال السفير عبد الكريم طواهرية الثلاثاء، من طرف كل من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي ومحافظ روما، برونو فراتازي، لاستعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، بما في ذلك القضايا التي يمكن مناقشتها خلال هذه الزيارة.