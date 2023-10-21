رئيسة وزراء إيطاليا تعلن طلاقها لهذا السبب!

أعلنت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا عن طلاقها من شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو، بعد انتقادات لاذعة طالته.

وقالت ميلوني إنها انفصلت عن جيامبرونو، الذي أثار انتقادات في الأسابيع القليلة الماضية بعد بث برنامج تلفزيوني ساخر للقطات يظهر فيها، وهو يدلي بتصريحات بذيئة لزميلاته.

وكتبت ميلوني على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة 10 سنوات، انتهت الآن… لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك”.

وأضافت: “سأدافع عما كنا عليه، سأدافع عن صداقتنا، وسأدافع بأي ثمن عن فتاة في السابعة من عمرها تحب أمها وتحب أباها، كما لم أتمكن من حب والدي.. ليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن هذا”.

وختمت بملاحظة: “وليعلم كل من كان يأمل في إضعافي بضربي في بيتي، أنه مهما تمنت القطرة أن تنبش الحجر، فإن الحجر يبقى حجرا، والقطرة ليست سوى ماء”.

ويقدم جيامبرونو برنامجا إخباريا تبثه قناة ميدياست التابعة لمجموعة إم.إف.إي الإعلامية المملوكة لورثة رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني الذي كان حليفا لميلوني.

وفي يومين من الأسبوع الجاري، بث برنامج آخر على ميدياست مقتطفات من برنامج جيامبرونو “الخبر ينتشر” وهو ليس على الهواء مباشرة ظهر فيها وهو يستخدم لغة غير لائقة وبدا أنه يتقرب من إحدى زميلاته وسمع وهو يقول لها “لماذا لم أقابلك من قبل؟”.

وفي تسجيل ثان فاضح أكثر تم بثه أمس الخميس يمكن سماع جيامبرونو وهو يتفاخر بشأن علاقة غرامية، وقال لزميلات له إن بمقدورهن العمل لصالحه إذا شاركن في ممارسة جماعية للجنس.

وكان جيامبرونو قد تعرض من قبل لانتقادات لاذعة في أوت بسبب ما بدا أنه لوم منه للضحية في تعليقات أدلى بها بعد قضية اغتصاب جماعي.