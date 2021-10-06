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جواهر

رئيسة وزراء الدنمارك السابقة تتهم رئيسا فرنسيا راحلا بالتحرش بها

جواهر الشروق
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رئيسة وزراء الدنمارك السابقة تتهم رئيسا فرنسيا راحلا بالتحرش بها

وجّهت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينج سميت، أصابع الاتهام للرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بالتحرش بها.

وأوضحت قناة “فرانس 24” أن سميت تعرضت للتحرش خلال مأدبة عشاء في السفارة الفرنسية لدى كوبنهاغن عام 2002.

وكشفت سميت عن حادثة التحرش للصحافة، موضحة أن الزعيم الفرنسي السابق ديستان تحرش بها أثناء مأدبة العشاء وأنها غيرت مكانها على الفور.

وأضافت: “يعتبر ذلك تحرشا في يومنا الحالي، لكن لم يكن كذلك في ذاك الوقت، رأيت التصرف غير مناسبا وأغضبني كثيرا”.

يشار أن فاليري جيسكار ديستان الذي توفي العام الماضي، سبق أن اتهمته صحفية ألمانية بالتحرش بها.

المصدر: وكالات

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