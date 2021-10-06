رئيسة وزراء الدنمارك السابقة تتهم رئيسا فرنسيا راحلا بالتحرش بها
وجّهت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينج سميت، أصابع الاتهام للرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بالتحرش بها.
كشفت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينج سميت عن تعرضها للتحرش من قبل الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان
وأوضحت قناة فرانس 24 أن سميت تعرضت للتحرش خلال مأدبة عشاء في السفارة الفرنسية لدى كوبنهاغن عام 2002
الزعيم الفرنسي السابق ديستان تحرش بهاhttps://t.co/CgCqOVy5MX
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 5, 2021
وأوضحت قناة “فرانس 24” أن سميت تعرضت للتحرش خلال مأدبة عشاء في السفارة الفرنسية لدى كوبنهاغن عام 2002.
وكشفت سميت عن حادثة التحرش للصحافة، موضحة أن الزعيم الفرنسي السابق ديستان تحرش بها أثناء مأدبة العشاء وأنها غيرت مكانها على الفور.
وأضافت: “يعتبر ذلك تحرشا في يومنا الحالي، لكن لم يكن كذلك في ذاك الوقت، رأيت التصرف غير مناسبا وأغضبني كثيرا”.
يشار أن فاليري جيسكار ديستان الذي توفي العام الماضي، سبق أن اتهمته صحفية ألمانية بالتحرش بها.
رئيس أسبق لدولة أوروبية متهم بالتحرش الجنسي؟
يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق #فاليري_جيسكار_ديستان الذي ناهز من العمر 94 عاما تهمة التحرش الجنسي بصحفية ألمانية.
وذكرت صحيفة #لوموند أن الصحافية الألمانية «آن كاترين ستراك البالغة من العمر 37عاما
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— Q Street Journal (@qstreetjournal) May 7, 2020
المصدر: وكالات