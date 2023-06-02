رئيسة وزراء الدنمارك تستعين بالذكاء الاصطناعي لكتابة جزء من خطابها

ألقت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت خطابا أمام البرلمان مكتوبا جزئيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على الجوانب المهمة له.

وجاء في جزء من خطاب فريدريكسن الذي صاغته بالذكاء الاصطناعي:” “لقد عملنا بجد للتعاون بين الأطراف ولضمان مستقبل قوي ومستدام للدنمارك”.

وتابعت رئيسة الوزراء:” إنه لأمر رائع ومخيف على حد سواء، ما يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت فريدريكسن أنه يمكن في ثوان، كتابة خطاب أو إعداد تقرير لدرجة أن قلة يعتقدون إنه ليس هناك إنسان، بل روبوت خلفه، تابعت أنه سيغير المجتمع الدنماركي “إلى حد أننا ببساطة لا نفهمه بعد”.

وأثار النجاح الكبير للذكاء الاصطناعي، اندفاعا كبيرا نحو الذهب باستثمارات بمليارات الدولارات في هذا المجال، لكن الخبراء دقوا ناقوس الخطر.

وتشمل المخاوف الشائعة، احتمال أن تغرق روبوتات المحادثة الويب بمعلومات مضللة، أو أن الخوارزميات المتحيزة ستنتج مواد عنصرية، وفقا لموقع deccanherald.