رئيسة وزراء بريطانيا: أنا أكبر صهيونية في العالم (فيديو)
انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لرئيسة وزراء بريطانيا وهي تعترف بصهيونيتها، خلال حفل أقيم لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين”.
وقالت تراس بالمناسبة أنها صهيونية كبيرة، مؤكدة على دعم المملكة المتحدة لإسرائيل دعما مطلقا وصادقا، وعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.
“As you know, I am a HUGE zionist. I am a huge supporter of Israel”
British PM Liz Truss addressing Conservative Friends of Israel fringe event. #LizTruss #CPC2022 #Israel pic.twitter.com/T12gYdil9A
— Robert Carter (@Bob_cart124) October 3, 2022
وتعهدت تراس بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة”، زاعمة أن إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية.
عرب لندن
ليز تراس رئيس وزراء بريطانيا السيده المزعجه المثيره للجدل يساريه التوجه تكره النظام الملكي واعترفت انها صهيونيه كبيره ومن كبار داعمي اسرائيل
— Hany Elmasry (@elm46192855) October 4, 2022
أنا صهيونية وداعمة بشدة لـ #إسرائيل هذا جزء من حديث رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس خلال مؤتمر مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين
لذالك حضرنا جنازة الملكة لتقوية الاواصر بين العراق وبريطانيا الداعمه للأسلام والمسلمين !!! pic.twitter.com/ZaHxYoFIxL
— الخالدي المقاوم (@qasmalkhaldy22) October 3, 2022
وحثت ماري فان ديرزيل، رئيسة “مجلس النواب اليهود” الحكومة البريطانية على نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، قائلة “نأمل حقاً أن تنقل بريطانيا السفارة مثل الولايات المتحدة”.
وأشار وزير الصحة روبرت جينريك من جانبه أيضاً، إلى وجود مساحة من الأرض محجوزة حالياً لسفارة بريطانية جديدة في القدس. وأبدى سروره لسماع التزام رئيسة الوزراء مراجعة نقل السفارة.
فيما أعلنت وزيرة الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، ميشيل دونيلان، أن إحدى أولى زياراتها الدولية ستكون إلى إسرائيل وقالت “كثير من الدروس يمكننا تعلمها من إسرائيل”.
وشاركت تسيبي حاطوفلي، السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، في الحفل، وقالت إنه لا يمكن لشيء أن يكون أكثر أهمية لإظهار الصداقة بين بريطانيا وإسرائيل مثل هذه الخطوة.