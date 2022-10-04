رئيسة وزراء بريطانيا: أنا أكبر صهيونية في العالم (فيديو)

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لرئيسة وزراء بريطانيا وهي تعترف بصهيونيتها، خلال حفل أقيم لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين”.

وقالت تراس بالمناسبة أنها صهيونية كبيرة، مؤكدة على دعم المملكة المتحدة لإسرائيل دعما مطلقا وصادقا، وعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

وتعهدت تراس بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة”، زاعمة أن إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية.

وحثت ماري فان ديرزيل، رئيسة “مجلس النواب اليهود” الحكومة البريطانية على نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس، قائلة “نأمل حقاً أن تنقل بريطانيا السفارة مثل الولايات المتحدة”.

وأشار وزير الصحة روبرت جينريك من جانبه أيضاً، إلى وجود مساحة من الأرض محجوزة حالياً لسفارة بريطانية جديدة في القدس. وأبدى سروره لسماع التزام رئيسة الوزراء مراجعة نقل السفارة.

فيما أعلنت وزيرة الدولة للرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، ميشيل دونيلان، أن إحدى أولى زياراتها الدولية ستكون إلى إسرائيل وقالت “كثير من الدروس يمكننا تعلمها من إسرائيل”.

وشاركت تسيبي حاطوفلي، السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، في الحفل، وقالت إنه لا يمكن لشيء أن يكون أكثر أهمية لإظهار الصداقة بين بريطانيا وإسرائيل مثل هذه الخطوة.