رئيسة وزراء فنلندا تجري اختبار المخدرات بعد هذا التصرف

أجرت رئيسة وزراء فنلندا اختبار تعاطي المخدرات بعد تسريب مقاطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص خلال حفلة خاصة، حيث أشارت بعض التقارير إلى احتمال تعاطيها المخدرات.

وقالت سانا مارين (36 عاما) للصحفيين إنها خضعت للاختبار يوم الجمعة وستكون النتائج متاحة في غضون أسبوع، وتابعت أنها لم تتعاط المخدرات قط “ولا حتى في سنوات مراهقتي”، وأجرت الاختبار “من أجل حمايتي القانونية ولتوضيح أي شكوك”.

وأفادت وسائل الإعلام الفنلندية عن مزاعم، تم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حسابات اليمين المتطرف والمناهضة للحكومة، بأن صوتًا في المقطع يمكن سماعه يهتف”عصابة الدقيق”، من المفترض أنها إشارة إلى المخدرات.

وقالت مارين إنه حسب علمها لم يتم تناول أي مخدرات في الحفل، مضيفة “لم أكن في مثل هذا الوضع من قبل”. تابعت”في الليلة التي ظهرت في مقطع الفيديو، لم أشاهد أي شخص يتعاطى المخدرات”.

وعندما سُئلت عما إذا كانت في حالة مناسبة لاتخاذ قرارات مهمة في وقت تشديد الإجراءات الأمنية، قالت مارين إن “قدرتها على العمل كانت جيدة حقًا”.

ووصفت استهلاكها للكحول بأنه “معتدل” وقالت إنها لم تشرب سوى المشروبات الكحولية الخفيفة في الحفلة. مضيفة: “كنت أسير بشكل طبيعي من المطعم إلى السيارة وذهبت إلى المنزل، واستيقظت وأنا أشعر بأنني طبيعية في صباح اليوم التالي”.

وقالت صحيفة “هيلسينجين سانومات” اليومية الرسمية في افتتاحية يوم الجمعة إنه يحق لرؤساء الوزراء الاسترخاء، ولا يوجد دليل على أن مارين انتهكت القانون، وأن الخبراء الذين استشارتهم خلصوا إلى أنه لا يوجد خطر على الأمن القومي.

وأصرت سانا على أنها أمضت معظم وقتها في العمل، وأظهرت مقاطع فيديو مثل هذه نظرة “مشوهة” عن الكيفية التي قضت بها وقتها. وقالت: “كانت فترة ولايتي كرئيسة للوزراء فترة أزمة وتم الاعتناء بالأمور بشكل معقول”.